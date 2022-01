Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni entrevistam Ricardo Araújo Pereira no YouTube

Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni são os apresentadores do videocast “É Preciso Ter Lata”, que estreia a 1 de janeiro no YouTube e dá dinheiro. Ricardo Araújo Pereira é o primeiro convidado.

Chama-se “É Preciso Ter Lata” e é um videocast que vai estrear-se no YouTube no primeiro dia do novo ano. Apresentado pela dupla da Rádio Comercial – e casal -, Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, o programa tem como primeiro convidado Ricardo Araújo Pereira: o entrevistado responde a comentários feitos nas redes sociais por fãs ou “haters” e escolhe pessoas ou instituições para receberem pequenas somas monetárias pelas respostas.

“Aí está o primeiro convidado do videocast que a @ritarugeroni_oficial e eu decidimos fazer. Ricardo Araújo Pereira é o primeiro a avançar com respostas a perguntas de fãs e ‘haters’”, explicou o diretor da Rádio Comercial no perfil de Instagram.

“As respostas valem dinheiro, já que este jogo tem como objetivo final ajudar alguém que precisa. No fim, os convidados escolhem a quem dão o dinheiro. Se houver uma pergunta demasiado difícil, dizem ‘É preciso ter lata’ e saltam essa pergunta. Pormenor: só podem fazer isso uma vez”, explicou Pedro Ribeiro.