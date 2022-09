Pedro Ribeiro sobre RFM: “Há dez anos que perdem e dizem que lideram há 20”

Pedro Ribeiro manifestou-se na plataforma Linkedin sobre uma publicidade da concorrente RFM.

O diretor da Rádio Comercial partilhou a fotografia de um cartaz no qual a RFM garante ser líder e Pedro Ribeiro respondeu. “Ridículo. Não percebem o mal que fazem ao próprio meio Rádio. Que triste”, começou por escrever.

“Cheguei à rádio, e diz o segurança: ‘Ò Pedro, eles estão outra vez a dizer que’. É a última vez que falo deste triste e enfadonho tema publicamente. Cansa-me Há dez anos que perdem e dizem que lideram há 20”, continuou.

“Quando eu era adolescente, assisti ao nascimento da RFM com entusiasmo. Aquilo era novo, tinha muita pinta, eu votava todas as semanas no TOP 25 e tudo. O Rui Pego, o Miguel Cruz, o Luís Loureiro, o João Vaz, o João Chaves, o Marcos André, a Teresa Lage, são alguns dos heróis desses tempos pioneiros, que eu ouvia, deliciado com jingles como aquele que dizia ‘Você liga e confere: estão cá todos!’”, acrescentou.

“Nesta vida de luta diária por mais ouvintes, eu só queria que a RFM não fizesse este contorcionismo de desinformação permanente. Que respeitasse os seus próprios ouvintes. E os seus próprios profissionais, muitos deles absolutamente envergonhados com esta política sonsa e mentirosa de comunicação. Sempre que a RFM for líder, vou fazer como sempre fiz: dar os parabéns e seguir. Há dez anos que perdem e dizem que lideram há 20.

Ridículo e triste”, afirmou.

“Isto diminui o próprio meio rádio e, acredito, desvia o foco de quem, na Buraca, devia estar preocupado em fazer melhor rádio, como nós na Sampaio e Pina. Porque, na verdade. são bons a fazer rádio. São mesmo. Estão a quebrar os seus recordes de audiência há anos. Só que nós também, e com mais ouvintes que eles. Por isso somos Nº1. Dados oficiais, conhecidos de todo o mercado”, referiu.

“A RFM sabe disso. Não precisava de ser isto também. Esta coisa feia. Cresçam.

Não apenas em número de ouvintes. É que, um dia, vai conseguir ser líder outra vez, e, nessa altura, quando o gritarem ao mundo…já ninguém vai acreditar. Há dez anos que perdem e dizem que lideram há 20”, rematou.