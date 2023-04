Pedro Ribeiro surpreende a mulher nos anos e convida amigas de Rita Rugeroni para jantar

Um aniversário para mais tarde recordar: Pedro Ribeiro surpreendeu a mulher, Rita Rugeroni, no dia de anos e convidou as amigas para jantar.

Rita Rugeroni festejou mais um aniversário no passado dia 5 de abril e, ficou a saber-se agora, a radialista e, recentemente, empresária, foi surpreendida pelo marido, Pedro Ribeiro, no dia de anos, com um jantar entre amigas.

“Amor é ires jantar com a tua mulher e convidares as amigas!”, congratulou-se Rita Rugeroni nas redes sociais. “Que surpresa maravilhosa. Obrigada, meus amores. Às que estão a aqui é às que faltam. Love u”, rematou.

“Todos os dias são dias da Rita, mas 5 de abril é especial. A minha favorite people faz anos hoje. Parabéns meu amor”, escreveu o diretor da Rádio Comercial no perfil de Instagram.

Recorde-se que Rita Rugeroni fez uma pausa no trabalho na Rádio Comercial para abraçar o seu novo projeto, Favorite People, uma marca de roupa infantil.

“Nasceu. Um ano de trabalho. Árduo, meticuloso, com momentos de euforia e outros de desânimo, muita aprendizagem, e, sempre, uma luz ao fundo, a iluminar o caminho, um instinto a repetir, tipo mantra: ‘Em frente, sem medos. Vai dar certo!’”, resumiu nas redes sociais.