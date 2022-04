Pedro Soá: “Sou uma pessoa muito controlada porque uso a argumentação”

O ex concorrente comentou a expulsão do “Big Brother 2020” na sequência de “comportamentos violentos” e sublinhou que é “uma pessoa muito controlada”.

Depois de ter sido expulso do reality show por ter quebrado as regras do programa da TVI, Pedro Soá afirmou esta quinta-feira no programa “Você na TV!” que “fazia as coisas de outra maneira”.

“Tenho saudades da casa e fazia as coisas de outra maneira. Juntava mais as pessoas. Não tinha estas atitudes. Era eu, com frontalidade e honestidade. […] Sou uma pessoa muito controlada porque uso a argumentação”, referiu.

“Não acho que tenha sido [tóxico]. Apaguei muitos fogos. Vivia com as minhas emoções e as dos outros. Foi difícil. Aquilo é muito difícil”, acrescentou no programa de Manuel Luís Goucha.

O ex-concorrente disse ainda que quando viu as imagens da discussão não se reconheceu. “Tive um comportamento que não gostei”, destacou.

Sobre a participante Teresa, confessou que gostou “muito dela”.”Temos uma personalidade parecida. […] Com ela conseguia falar sobre outras coisas, outros temas”, disse Pedro Soá, à despedida.

