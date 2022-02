Pedro Teixeira assinala aniversário da “pequenota” Sara Matos

Pedro Teixeira fez questão de assinalar publicamente o 30.º aniversário da sua namorada, Sara Matos, com uma declaração de amor.

O ator e apresentador da TVI decidiu expressar, no perfil da rede social Instagram, o amor e carinho que sente pela sua companheira numa data em que a “pequenota” completa mais um ano.

“A pequenota faz anos! Parabéns meu amor”, pode ler-se na legenda de uma fotografia em que aparece apenas Sara Matos a sorrir.

https://www.instagram.com/p/B6Rfj37gGw0/

Rapidamente, na secção de comentários da publicação, diversos internautas juntaram-se ao profissional da estação de Queluz de Baixo para enviarem mensagens de parabéns à atriz da SIC.

Recentemente, os dois atores foram de férias para Monsaraz numa escapadinha romântica. Entre passear de bicicleta, tirar fotografias e provar a gastronomia local, o casal aproveitou para namorar.

Sara Matos pode ser vista pelo público no pequeno ecrã com a novela “Terra Brava”, da SIC, em que dá via à personagem de Elsa. Por sua vez, o último trabalho de Pedro Teixeira foi como apresentador do concurso “Mental Samurai”, da TVI.

