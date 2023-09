Pedro Teixeira comemora aniversário do filho e mostra presente da equipa

Manuel, o filho de Pedro Teixeira e Sara Matos, comemorou esta sexta-feira, 15, o aniversário e a equipa do “Vai ou Racha” ofereceu um presente.

Esta sexta-feira, dia 15 de setembro, é o marco de dois anos desde que Sara Matos foi mãe pela primeira vez e Pedro Teixeira pai pela segunda vez. O filho do ex-casal, Manuel, completou dois anos e a data foi assinalada nas redes sociais.

O apresentador partilhou, no Instagram, uma fotografia do presente que a equipa do “Vai ou Racha”, que conduz na TVI, ofereceu ao menino e agradeceu.

“O presente de aniversário da equipa mais bonita para o nosso Manuel”, escreveu numa fotografia, na qual de vê uma mota de brincar.

Manuel é fruto da relação entre Sara Matos e Pedro Teixeira que durou vários anos e terminou este verão, em junho.

O ator foi confrontado com o tema no programa “As Três da Manhã”. “Olha, nunca se sabe, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu gosto muito da Sara, como gosto muito da Cláudia (Vieira). Não penso nisso, mas não sabemos, não posso dizer que não. Isto agora foi difícil”, disse.