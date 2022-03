Pedro Teixeira dá banho ao filho e “derrete” as redes sociais

Uma imagem vale mais do que mil palavras. O vídeo de Pedro Teixeira a dar banho ao filho, Manuel, já conquistou as redes sociais, pela ternura do momento.

Pedro Teixeira deu banho ao filho mais novo, Manuel, e as redes sociais renderam-se a tanto carinho. Nas imagens, é possível ver como o ator da TVI se sente enternecido com o bebé que teve em comum com a atriz Sara Matos.

“Amor de sexta-feira à noite”, escreveu o artista nas redes sociais.

Os milhares de fãs e seguidores de Pedro Teixeira mostraram-se “derretidos” com o momento e aplaudiram nas redes sociais: “Bonita família”, “tão fofos”, “lindos” ou “tanto amor” servem a título de exemplo.

Recorde-se que o intérprete é ainda pai de Maria, que nasceu fruto da relação terminada há anos com a atriz Cláudia Vieira.

Pedro Teixeira regressou há uma semana de Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde esteve com Cristina Ferreira, Pedro Sousa e Filipe Vargas na cerimónia de entrega do Emmy Internacional, que a TVI não conseguiu conquistar com a novela “Quer o Destino”.