Pedro Teixeira: “Desrespeitamos o nosso trabalho quando o foco passam a ser as audiências”

O ator abordou a “guerra” das audiências e afirmou que, apesar de a televisão ser “um universo complexo de gestão de egos e sensibilidades”, há um desrespeito pelo trabalho dos profissionais quando o foco são os números.

Pedro Teixeira refletiu sobre a “guerra” das audiências, depois da novela da TVI que protagoniza ter sido líder na quarta-feira, ultrapassando a concorrente direta na SIC pela segunda vez consecutiva. Apesar de estar em primeiro lugar, o intérprete referiu que os números não fazem com que “Quer o Destino” seja melhor ou pior que “Nazaré”.

“‘Quer o Destino’ foi a preferida dos portugueses. Isto quer dizer que fomos líderes de audiência, após quase um ano de gravações e que a TVI voltou a estar no seu lugar de eleição, em primeiro lugar. […] Será que isto faz de nós melhores do que éramos há meio ano ou, por sua vez, faz a ‘Nazaré’, novela concorrente, pior do que era até então?”, começou por questionar, respondendo: “Não me parece. Sei que o nosso meio é, por si só, um universo complexo de gestão de egos e sensibilidades. No entanto, desrespeitamos o nosso trabalho quando o nosso foco passam a ser as audiências e não a dedicação imprimida em todo e qualquer trabalho que abraçamos ao longo do nosso percurso”.

“Hoje ganhámos nós, amanhã ganhará outro. E nós, atores, devemos lembrar-nos que não somos melhores quando ganhamos, nem piores quando perdemos. A vida é mesmo assim, feita de altos e baixos e deverá ser encarada como tal. Sem artifícios estéreis ou egos inflamados. Pois, a nossa classe profissional precisa de atores unidos e com sentido de responsabilidade”, acrescentou.

Pedro Teixeira destacou ainda que os atores deviam celebrar todos juntos e todos os dias, pela “magnifica oportunidade” de fazer aquilo que amam. “Posto isto, hoje celebramos nós e amanhã celebrarão vocês, quando, em boa verdade, deveríamos celebrar todos e todos os dias a magnífica oportunidade que nos é dada para fazermos aquilo que amamos: representar”.

