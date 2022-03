Pedro Teixeira e Sara Matos desfrutam de férias na ilha da Madeira

O casal viajou até à ilha da Madeira, no domingo, e já partilhou as primeiras fotografias e vídeos das férias nas redes sociais.

O ator e apresentador da TVI e a atriz da SIC fizeram uma pausa profissional para desfrutar de alguns dias de descanso e renovar energias na ilha da Madeira, como revelaram nas respetivas contas de Instagram.

“Olá bonita ilha da Madeira”, lê-se na legenda de uma fotografia partilhada esta segunda-feira na rede social de Pedro Teixeira, na qual mostra uma paisagem da ilha.

Sara Matos também assinalou o início das férias e a chegada à ilha da Madeira. “Foto do primeiro dia na Madeira. Check”, escreveu a intérprete na legenda da imagem.

Recorde-se que recentemente Pedro Teixeira assumiu que já pensa em ter filhos com Sara Matos, com quem já está numa relação desde 2014. O ator é pai de Maria, de dez anos, do relacionamento terminado com Cláudia Vieira.

