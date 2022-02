Pedro Teixeira embala filho mais novo, Manuel, e deixa Sara Matos rendida

Pedro Teixeira embalou, durante a manhã desta segunda-feira, 8 de novembro, o filho mais novo, Manuel, e deixou a namorada e mãe da criança, Sara Matos, rendida.

Depois de ter sido pai do filho mais novo, o ator da novela “Festa é Festa” tem partilhado vários momentos desta nova experiência na paternidade nas redes sociais. Desta vez, o intérprete foi “apanhado” por Sara Matos a embalar o pequeno Manuel.

A companheira do artista ficou tão rendida ao momento entre pai e filho que publicou o vídeo no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram. “Bom dia”, escreveu na legenda do vídeo.

Além de Manuel, que nasceu em setembro deste ano, Pedro Teixeira também é pai de Maria, de 11 anos, que é fruto da relação terminada entre o ator e a também atriz Cláudia Vieira.