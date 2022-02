Pedro Teixeira encanta fãs com nova imagem de Manuel

Pedro Teixeira voltou a derreter o coração dos seus seguidores ao partilhar uma nova imagem do pequeno Manuel no seu colo.

O ator, de 41 anos, publicou, este sábado, 26 de fevereiro, um retrato do bebé no seu perfil de Instagram.

Em forma de declaração o intérprete escreveu apenas: “Amor”, seguido de um emoji em forma de coração.

Após a partilha do artista foram vários os rostos conhecidos que ficaram enternecidos com a fotografia. Rui Unas, Cristina Ferreira, Helena Coelho, Pedro Hossi, entre outros, são algumas das personalidades que comentaram a publicação do ator.

Manuel é fruto da relação que o artista mantém com Sara Matos. Recorde-se que Pedro Teixeira é ainda pai de Maria, de 11 anos, fruto do relacionamento que manteve com Cláudia Vieira.