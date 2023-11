Pedro Teixeira fala sobre a relação com as mães dos filhos

Pedro Teixeira esteve à conversa com Helena Coelho, no podcast “Pais Sem Livro de Instruções”, na qual falou sobre as relações com as mães dos filhos.

Pedro Teixeira é pai de Maria, da relação terminada com Cláudia Vieira, e de Manuel, da antiga relação com Sara Matos. No podcast “Pais Sem Livro de Instruções”, conduzido por Helena Coelho, Pedro Teixeira falou sobre a amizade que mantém com as duas ex-companheiras, em prol dos filhos.

“Somos pais muito presentes, a Sara também tem essa mentalidade, é muito focada no Manel. Tempo de qualidade com o Manel é sempre o que é privilegiado. Ele tem todo o apoio dos pais e tem os pais muito presentes“, notou, referindo-se, numa primeira instância a Sara Matos.

“Tenho uma boa relação tanto com a Cláudia como com a Sara. As regras que existem em casa do pai são as regras que existem [na casa das mães]. Falamos praticamente todos os dias“, acrescentou, falando acerca de Cláudia Vieira.

Ainda que Pedro não esteja com as mães das filhas, a educação das crianças é feita em conjunto: “Se não fosse assim, aí sim, acho que íamos perder muito todos”, sublinhou.