Pedro Teixeira carrega os filhos ao colo e Sara Matos fica rendida

Pedro Teixeira carregou ao colo o filho mais novo, Manuel, enquanto a filha mais velha, Maria, se segurava nas costas do ator. Sara Matos ficou rendida ao momento.

O ator, de 40 anos, aproveitou o domingo para passear com os dois filhos e a sua companheira. Durante a caminhada, o intérprete da TVI acabou por carregar Manuel e Maria.

Rendida, a namorada de Pedro Teixeira partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia do passeio com os seguidores. “Roupa do dia”, escreveu Sara Matos na legenda.

Rapidamente, entre os vários elogios que surgiram na secção de comentários, destaque para as palavras de famosos e amigos do ator. “Também gosto!” atirou Jorge Corrula. “Agora são dez agachamentos”, comentou Rui Unas.

Manuel é fruto do relacionamento amoroso de Pedro Teixeira com Sara Matos. Por sua vez, a filha mais velha, Maria, nasceu durante a relação terminada entre o ator e a também atriz Cláudia Vieira.

O público pode acompanhar o trabalho do intérprete na novela “Festa é Festa”, da TVI, da qual fazem parte atores como Pedro Alves, Ana Brito e Cunha, Manuel Marques, Beatriz Barosa, Ana Guiomar, Sílvia Rizzo, entre outros.