Pedro Teixeira sobre ter filhos com Sara Matos: “Não vai demorar muito”

O ator e apresentador revelou que já pensa em ter filhos com a companheira, com quem já está numa relação desde 2014.

Com uma filha em comum do ex-namoro com Cláudia Vieira, Pedro Teixeira admitiu, em entrevista no “Você na TV!” (TVI), esta quarta-feira, que quer ter o primeiro filho com Sara Matos em breve e de preferência um rapaz.

“Já pensamos nisso, não vai demorar muito. Gostava de ter um rapaz”, afirmou o ator da estação de Queluz de Baixo.

Sobre a filha, Maria, o apresentador admitiu que têm uma grande cumplicidade, assim como com a ex-companheira. “É muito protetora. Cuida do pai, pergunta se estou bem”, adiantou.

“Se te vê mais isolado, vai ter contigo e pergunta se estás bem. Tem muito amor dentro dela. Nem sempre posso estar com ela. Tem a casa da mãe, que definimos como a casa dela. A minha casa é a casa do pai. Passa mais tempo com a mãe”, acrescentou.

As declarações amorosas entre pai e filha nas redes sociais têm sido uma constante. “O tempo passa muito rápido. E cada vez mais depressa”, reconheceu o companheiro de Sara Matos.

No pequeno ecrã, o profissional da TVI dá vida à personagem de “Marco” da novela “Quer o Destino”. Deste elenco também fazem parte atores como Sara Barradas, Pedro Sousa, Filipe Vargas, Mafalda Marafusta, entre outros.

