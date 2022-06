Pedro Teixeira leva filhos à praia: “Família linda”

Pedro Teixeira aproveitou as temperaturas elevadas que se fizeram sentir durante o fim de semana para levar os filhos, Maria e Manuel, à praia.

Uma família feliz. Com as temperaturas elevadas que se fizeram sentir no passado fim de semana, Pedro Teixeira levou Maria e Manuel à praia.

O ator da novela “Festa é Festa”, da TVI, mostrou a família a andar na areia e as mãos dadas ao pequeno Manuel, nos seus primeiros passos no areal, emocionaram os milhares de seguidores.

“Que família linda”, “olha, o Manuel a dar os primeiros passos” ou “que maravilha” servem a título de exemplo.

Também Cristina Ferreira se mostrou fascinada com a imagem e publicou um “emoji” de um coração.

Recorde-se que Maria é fruto da antiga relação entre Pedro Teixeira e a atriz Cláudia Vieira, enquanto Manuel nasceu fruto do namoro do intérprete com a atriz e apresentadora do “Ídolos” Sara Matos.