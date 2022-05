Pedro Teixeira mergulha com o filho mais novo: “Não há nada que pague isto”

Pedro Teixeira aproveitou para dar um mergulho numa piscina com o filho Manuel, fruto da relação amorosa com a companheira, Sara Matos.

O ator, que integra o elenco da novela “Festa é Festa”, da TVI, passou parte do seu dia de sábado, 7 de maio, a nadar com o filho mais novo, tal como demonstrou no perfil de Instagram.

“Não há nada que pague isto, o mais novo hoje foi mergulhar. Beijos, abraços e um bom dia para todos!” escreveu o também apresentador na legenda.

Ana Guiomar, Rui Unas, Hugo Sousa e Rúben Madureira foram vários famosos que reagiram à publicação com um emoji de coração, mostrando-se rendidos ao momento entre pai e filho.

Além de Manuel, Pedro Teixeira também pai da filha mais velha, Maria, que nasceu durante a antiga relação amorosa com a atriz Cláudia Vieira.