Pedro Teixeira elogia nova cara da TVI: “A reunir talento”

Pedro Teixeira reagiu, através das redes sociais, à contratação de Mafalda Castro para a próxima edição do “Big Brother”, que estreia este mês.

A influenciadora digital, com cerca de 220 mil seguidores no perfil de Instagram, foi anunciada esta quarta-feira como nova cara da TVI. Prontamente, o ator deu-lhe as boas-vindas.

“As notícias boas não param de chegar. A Mafalda Castro faz parte da equipa do ‘BB20’. Bem-vinda”, escreveu o também apresentador numa publicação no InstaStories. “A TVI a reunir talento”, acrescentou.

A locutora da rádio MegaHits juntou-se à estação de Queluz de Baixo totalmente integrada na lógica de renovação de conteúdos e rostos da estação.

Segundo Nuno Santos, “Mafalda Castro é uma imensa mais-valia para a estação, no momento em que 20 anos depois, a TVI volta com ‘BB2020’ a agitar o mercado televisivo em Portugal”.

Recorde-se que a antiga repóter do programa “The Voice Portugal” (RTP) tornou-se conhecida de variados públicos, no seu percurso dos últimos oito anos, depois de em 2011 se ter iniciado no mundo da blogosfera.

