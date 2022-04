Pedro Teixeira: “O Manuel é moreno como a mãe”

Duas semanas depois de ter sido pai pela segunda vez, o ator garante que o filho sai a Sara Matos.

Felicidade a dobrar. Pedro Teixeira anda feliz da vida com o nascimento, há pouco mais de duas semanas, do segundo filho, Manuel, fruto da relação com Sara Matos e, em simultâneo, com o sucesso da novela “Festa é Festa”, da TVI.

Apesar de ainda estar a gozar 20 dias de licença de paternidade, o “Tomé” do enredo esteve presente no passado sábado na emissão especial da novela que foi transmitida à tarde e multiplicou-se em beijos, autógrafos e “selfies” junto das mais de mil pessoas que encheram a Aldeia da Merceana, em Alenquer.

Visivelmente cansado, Pedro Teixeira refugiou-se junto à Igreja da localidade para falar com os jornalistas sobre o recém-nascido que se veio juntar a Maria, a filha da relação anterior com a atriz Cláudia Vieira. “Estou feliz, mas um bocado cansado, embora as noites até sejam tranquilas”, começa por referir à N-TV. “O Manuel só come e dorme. Temos de lhe dar atenção e tem recebido cuidado e muito amor”, acrescenta.

Apesar de ter nascido há pouco tempo, já é possível perceber as parecenças do bebé… com Sara Matos. “Ele é muito moreno, tem muito cabelo, ao contrário do pai. Ainda não dá para perceber as feições, mas é moreno como a mãe”, diz Pedro Teixeira, entre sorrisos.

O casal esteve de acordo no nome, mas o ator tinha outras ideias: “Falou-se em Miguel e surgiu outra hipótese, que era… Gastão, mas foi proibido pela família! Gosto muito. Manuel era o nome que nós queríamos. Mais filhos? Logo se vê, vamos com calma!”.

Feliz da vida anda, também, a filha Maria. “É uma menina que adora a família que tem e está felicíssima”.

Novamente no papel de pai, Pedro Teixeira procura “recuperar a forma”, depois de se apresentar há meses no pequeno ecrã mais pesado. “Estavam ali duas raparigas que fizeram uma aposta de dez euros para saber se a minha barriga era verdadeira ou falsa. Ganhou a primeira e foi uma sequência de acontecimentos: lesionei-me numa costela, parei de treinar, veio a quarentena, comecei a comer tudo e mais alguma coisa e a personagem entrou no ar e já não podia voltar atrás. Engordei cerca de dez quilos”, nota o ator.

Sobre o especial em direto que antecipou o último episódio da novela: “Temos bom tempo, as pessoas estão divertidas e o Governo decretou o fim do uso de máscara obrigatório na rua uma semana antes de fazer a nossa festa. A TVI sempre acreditou nisto, mas podia não ter corrido muito bem”, admite, à despedida.