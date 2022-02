Pedro Teixeira obrigado a justificar solidariedade com Leonor Poeiras

Um mero coração fez estalar a polémica com o ator e apresentador da TVI. Pedro Teixeira mostrou-se solidário com Leonor Poeiras, que abandonou o canal, e agora teve de justificar-se nas redes sociais.

Leonor Poeiras abandonou a TVI depois de uma conversa com o agora diretor-geral, Nuno Santos e Pedro Teixeira, uma das caras do canal, associou-se à amiga com a publicação de um coração, eles que apresentaram juntos o programa de talentos “Rising Star”.

Mas o coração caiu mal e foi visto como uma desconsideração para a direção de Programas, que não só renovou o programa “Mental Samurai”, como colocou Pedro Teixeira a apresentar o “Dança com as Estrelas” ao lado de Rita Pereira.

Preocupado com as eventuais consequências do seu apoio a Leonor Poeiras, Pedro Teixeira justificou-se no perfil de Instagram.

“Quanto à Leonor volto a dar-lhe um enorme beijinho e a desejar-lhe tudo de bom o que o mundo tem para dar”, começou por escrever o ator da novela “Quer o Destino” no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Quanto à minha casa, a minha TVI, vamos continuar a trabalhar diariamente para continuarmos a ser cada vez melhores e prestar sempre um serviço que nos orgulhe a nós, enquanto profissionais e a vocês enquanto o melhor público do mundo. Um beijinho a todos e sejam felizes”, concluiu Pedro Teixeira.