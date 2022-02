Pedro Teixeira partilha imagem especial para assinalar aniversário de Manuel

Pedro Teixeira é um pai babado e orgulhoso, algo que faz questão de partilhar com os seus seguidores o máximo possível.

O ato, de 40 anos, assinalou na sua página de Instagram o aniversário do seu filho Manuel que, esta segunda-feira, 15 de novembro, celebrou dois meses.

O artista publicou uma imagem de Sara Matos, no InstaStories, ferramenta do Instagram, que legendou com: “Uma mãe feliz, dois mesinhos de puto”.

Também Sara Matos destacou o aniversário do pequeno Manuel no seu perfil de Instagram ao partilhar duas imagens inéditas.

Recorde-se que Pedro Teixeira é ainda pai de Maria, de 11 anos, fruto da relação que manteve com Cláudia Vieira.