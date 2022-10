Pedro Teixeira partilha momento divertido do filho e garante que já tem clube

Pedro Teixeira encantou os seus seguidores com um novo vídeo do seu filho mais novo, Manuel. O ator partilhou imagens do menino e garante que estava a entoar a música de apoio ao FC Porto.

Nas imagens partilhadas pelo intérprete, Manelito, como é conhecido o menino, surge de costas e a trautear uma melodia.

“É impressão minha ou o Manuel já está a preparar a voz para o clássico?!”, brincou Pedro Teixeira sobre o filho em comum com a atriz Sara Matos. De notar que o FC Porto vai defrontar o Benfica nesta sexta-feira, 21 de outubro, no Estádio do Dragão.

Pedro Teixeira tem ainda uma filha mais velha, Maria, fruto da relação já terminada com Cláudia Vieira.