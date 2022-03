Pedro Teixeira partilha momento divertido do filho

Pedro Teixeira fez as delícias dos seus fãs quando, este sábado, 26 de março, partilhou um divertido vídeo protagonizado pelo seu filho Manuel.

Foi através do seu perfil de Instagram que o ator publicou um vídeo em que o pequeno surge entretido com uma garrafa de vinho. “Manel tira lá um bocadinho de vinho para nós. Isso. Bora. Manel, o vinho? Obrigado. Tira. Isso”, ouve-se o pai dizer.

Já na legenda Pedro Teixeira escreveu: “De pequenino é que se torce o pepino”.

Na secção de comentários as reações ao momento caricato não se fizeram esperar. “Dá um copo ao miúdo fazes favor!”, atirou Jorge Corrula.

Recorde-se que Manuel é fruto da relação que o intérprete mantém com Sara Matos. No entanto é ainda pai de Maria, de 11 anos, resultado do relacionamento que teve com Cláudio Vieira.