Pedro Teixeira pela primeira vez longe do filho: “Vou ter saudades”

Pedro Teixeira integra o grupo de atores e diretores da TVI que viajou para Nova Iorque para a gala do Emmy Internacional. O intérprete está, pela primeira vez, longe do filho recém-nascido, Manuel.

Pedro Teixeira já chegou a Nova Iorque, nos Estados Unidos, juntamente com outros atores e diretores da TVI que esperam ver a novela “Quer o Destino” distinguida com um Emmy Internacional.

“Devo trazer coisas para os meus filhos, há lá coisas tão giras, mas não pensei muito nisso”, começa por referir o ator que vai estar, pela primeira vez, três dias afastado do filho.

“É verdade, mas não faz mal. Acho que as mães sofrem muito mais do que os pais nesse aspeto. São três dias, não é nada, em Portugal também posso estar ausente. Mas obviamente que temos saudades”, refere sobre o bebé em comum com a atriz Sara Matos.

“Para já vou ter de levar o ator Pedro Sousa ao colo ou de cadeira de rodas”, brinca o ator, sobre a lesão ligamentar do amigo. “Quero é aproveitar para descansar um bocadinho, não sei se vou conseguir. Tenho uma ou duas coisas para trazer que amigos me pediram”, acrescenta. “Sou aquele que compra os dois iman’s para a mãe”, remata.