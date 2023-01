Pedro Teixeira prefere que Sara Matos não veja o seu trabalho: “Pode ser inferior ao dela”

Pedro Teixeira prefere que Sara Matos não veja o seu trabalho enquanto ator porque pode ser “inferior” aos desempenhos da atriz na SIC.

O ator, de 42 anos, confessou, em entrevista ao programa “É da Casa”, com Iva Domingues, que não gosta que a companheira e colega de profissão assista aos seus projetos profissionais.

“Eu com a Sara nem quero que ela veja. Não gosto que ela me veja porque acho que ela é uma belíssima atriz e sinto que, quando lhe estou a mostrar alguma coisa do meu trabalho, pode ser inferior ao dela. E não me quero colocar nessa posição, explicou.

“Ou seja, dela dizer assim: ‘isto aqui…’ Eu não quero que ela me diga isso. Prefiro não ver com ela”, rematou.

Durante a mesma conversa, o artista recordou a participação na série “Morangos com Açúcar”. “Nós éramos muito maus, a maior parte do elenco. Tínhamos quatro ou cinco que faziam aquilo bem, mas miúdos maus”, contou.

“Nós éramos maus, não há volta a dar e olhando para ali nem éramos assim tão giros”, vincou o também apresentador.