Pedro Teixeira preocupado com a irmã devido à Covid-19

Pedro Teixeira admitiu que está preocupado com a irmã, uma das profissionais de saúde na linha da frente no combate à pandemia de novo coronavírus.

O ator afirmou, em entrevista ao programa da TVI “A Tarde é Sua”, esta quarta-feira, que está com receio pela saúde da irmã.

“A família está bem, estou um bocadinho preocupado com a minha irmã, que é enfermeira, trabalha dez horas e está mais duas a desinfetar-se quando chega a casa”, destacou o, também, apresentador do “Dança com as Estrelas”.

“De resto estamos todos bem. O que nos deixa mais apreensivos é o facto de não sabermos quando é que isto vai terminar”, acrescentou.

Pedro Teixeira revelou ainda que está a aproveitar o isolamento social para se praticar exercício físico e estudar os textos de “Quer o Destino”, onde interpreta a personagem Marcos Costa de Santa Cruz.