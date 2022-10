Pedro Teixeira recorda estreia como apresentador ao lado de Leonor Poeiras

Pedro Teixeira recordou a estreia como apresentador ao lado de Leonor Poeiras no programa “Rising Star – A Próxima Estrela”, emitido pela TVI em 2014.

O comunicador, de 41 anos, surpreendeu os seguidores com um vídeo publicado no InstaStories, do Instagram, no qual aparecem várias imagens do formato em que se estreou como apresentador.

Na altura, o também ator contou com a companhia de Leonor Poeiras, que entretanto deixou a estação de Queluz de Baixo. “Não me podia ter estreado da melhor forma”, admitiu.

O primeiro episódio do concurso foi para o ar em maio de 2014. Com 13 episódios emitidos, a TVI transmitiu a final a 27 de julho desse ano e Bruno Correia foi o grande vencedor.

Lembre-se que Leonor Poeiras encontra-se numa guerra judicial contra a TVI, exigindo uma indemnização após ter sido dispensada pelo canal, com que manteve uma ligação profissional durante 17 anos.