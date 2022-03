Pedro Teixeira junta-se ao elenco de “Somos Portugal”, na TVI

Pedro Teixeira foi anunciado como o próximo rosto a juntar-se ao programa de entretenimento “Somos Portugal”, na TVI, que decorrerá em Loures, Lisboa.

A notícia, da participação especial do artista, foi avançada por Cristina Ferreira na sua página de Instagram. A diretora de Ficção e Entretenimento partilhou um divertido vídeo, em que aparece Mónica Jardim, Fanny Rodrigues, Santiago Lagoá e Ben a cantarem num carro cor-de-rosa.

“Já vão a caminho. E no domingo junta se Pedro Teixeira à gincana. ‘Somos Portugal’. Quem quiser entrar, ponha o dedo no ar”, escreveu a também apresentadora do programa “Cristina ComVida”.

Vários foram os seguidores que reagiram à novidade. “O Pedro Teixeira que leve a ‘barriguinha’ e uma das ‘calças’ que usa no ‘Festa é Festa’”, escreveu uma fã. Muitos outros optaram por apenas deixarem emojis a bater palmas ou em forma de coração.

O programa que conta com a participação do ator vai para o ar este domingo, 28 de novembro.