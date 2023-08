Pedro Teixeira viaja para Miami com a filha Maria

Após ter-se separado de Sara Matos, Pedro Teixeira está a viver uma fase difícil. Para relaxar, o ator rumou com a filha Maria até Miami.

Pedro Teixeira e Sara Matos protagonizaram um das separações mais polémicas do verão. O casal, que tem um filho, Manuel, de quase dois anos, conheceu-se durante as gravações da telenovela “O Beijo do Escorpião” e nunca mais se largou… Até agora.

Segundo tem sido avançado, o ator, de 42 anos, tem-se mostrado mais cabisbaixo com a separação. Para relaxar, Pedro Teixeira rumou até Miami, nos Estados Unidos, com a filha Maria, de 13 anos, fruto da relação anterior com Cláudia Vieira.

Nas redes sociais, Pedro tem partilhado alguns registos da viagem e a mãe da adolescente, Cláudia Vieira, até utilizou a caixa de comentários para desejar boas férias: “Aproveitem ao máximo”, escreveu.