Pedro Teixeira partilha vídeo divertido do filho e Sara Matos

Pedro Teixeira fez as delícias dos seguidores ao partilhar mais um vídeo protagonizado pelo filho Manuel e a companheira, Sara Matos.

O ator captou um divertido momento entre o pequeno e a mãe, Sara Matos, que mais tarde publicou no InstaStories, ferramenta do Instagram. Nas imagens partilhadas é possível ver a também atriz deitada no chão a cantar para o bebé de cinco meses.

“Era isto que a mãe, Sara Matos, estava a cantar”, legendou o artista que colocou a música “Baby Shark” como “soundtrack” do vídeo.

Recorde-se que Pedro Teixeira é ainda pai de Maria, de 11 anos, fruto do relacionamento amoroso que manteve com a também atriz Cláudia Vieira.

Atualmente, o ator pode ser visto na trama “Festa é Festa”, na TVI, na qual dá vida a Tomé, marido de “Aida” protagonizada por Ana Guiomar.