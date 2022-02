Mulheres com pêlos nas axilas? Blaya diz que Portugal não está preparado

Blaya afirmou, esta sexta-feira, 22 de janeiro, que Portugal não está preparado para ver mulheres, principalmente, artistas, com pêlos nas axilas.

A intérprete, de 33 anos, foi apanhada pela filha, Aura, no banho a fazer a depilação de baixo dos braços. Curiosa a menina perguntou porque é que a mãe o estava a fazer e Blaya explicou que “o pessoal” não está preparado para mulheres com pêlos nas axilas.

“Gostava de ter dito que a mãe simplesmente não gosta de ter pêlos, mas até curto. Então expliquei que tinha uns vídeos para gravar e tinha que tirar. Porquê? Porque as pessoas não estão habituadas a ver as mulheres com pêlos e depois vão dizer coisas feias da mãe”, contou.

“Ela ficou a olhar com uma certa curiosidade. Gostava de ter a coragem e não tirar mesmo os pêlos, nem em vídeos, nem fotos. Mas acho que o pessoal ainda não está preparado para ver uma artista ‘pop’ com os seus ‘dramáticos’ pêlos das axilas”, acrescentou.

Na secção de comentários, vários internautas apoiaram as palavras da cantora. Destaque ainda para as palavras da atriz Cecília Henriques: “Têm de estar preparados. E se há alguém que os pode ‘preparar’ és tu”.

Karla Rodrigues, mais conhecida por Blaya no mundo da música, dá voz a temas como “Faz Gostoso”, “+Mais”, “Me Domina”, “Eu Avisei”, “Vem Na Vibe”, “Só Love”, “Tudo Passou”, entre outros.