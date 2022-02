“Percebi que ia ficar estagnada na TVI”, confessa Isabel Silva

Isabel Silva revelou, pela primeira vez, o motivo da saída da TVI. A antiga repórter da estação admite que se sentia “estagnada” no canal.

Isabel Silva falou ao site “Notícias ao Minuto” a propósito do seu novo projeto. A antiga apresentadora da TVI abordou, também, pela primeira vez, a saída da estação, há poucos meses.

“Não saio da TVI por ter desistido da televisão. Saio precisamente pelo oposto, porque quero consolidar-me e crescer cada vez mais em televisão. Mas também nos projetos que acho que estão cada vez mais alinhados comigo, e que podem contribuir cada vez mais para o entusiasmo e felicidade daqueles que nos veem na televisão”, começou por referir.

“Tinha vontade de abraçar outro tipo de projetos. Mas atenção, tenho um profundo carinho e respeito pela TVI e adoro a TVI. Dou-me bem com toda a gente da TVI e tenho saudades, claro, de toda a gente, mas estou muito serena e segura da decisão que tomei”, acrescentou ao “Notícias ao Minuto”.

“Não foi uma decisão fácil, foi muito ponderada, mas percebi que não ia crescer na TVI. Ia ficar muito estagnada. E está tudo certo, não tem problema nenhum porque respeito muito as estratégias de comunicação do canal e as escolhas do canal, entendo. Mas sou muito apologista de quem não está bem e quer abraçar outro tipo de projetos tem de voar. Agora, voar não é fugir. Só estou a voar para outro alinhamento porque quero muito continuar a trabalhar em televisão, obviamente”, acrescentou.

Sobre eventuais Convites: “Nunca recebi nenhuma proposta de nenhum canal, nem da RTP, nem da SIC”.