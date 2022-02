Personalidades da TV escolhem finalistas dos Emmy na categoria de Melhor Atriz Mundial

Dezoito personalidades da televisão portuguesa elegeram os finalistas dos International Emmys Awards na categoria Melhor Atriz Mundial. Este ano, o online foi a grande novidade.

O júri, que votou a Categoria de Best Performance by an Actress (Melhor Atriz Mundial), contou com 18 jurados portugueses, representativos dos três canais generalistas portugueses.

A sessão de votação em Portugal foi a primeira a realizar-se no formato online, tendo sido, por isso, também, uma sessão de votação histórica.

A marca Universo do Grupo Sonae decidiu continuar a apoiar a internacionalização da indústria televisiva portuguesa, tendo patrocinado um conjunto substancial de candidaturas nacionais para a edição deste ano.

A lista dos jurados, por ordem alfabética: Diogo Amaral, Diogo Infante, Helena Forjaz, Ines Castel Branco, José Eduardo Moniz, José Fidalgo, José Fragoso, Luis Esparteiro, Margarida Vitória Pereira, Mariana Pacheco, Marina Ramos, Nuno Santos, Paulo Pires, Ricardo Pereira, Rita Pereira, Rui Vilhena, Vera Kolodzig.