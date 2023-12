Perto das festividades, Sofia Ribeiro monta árvore de Natal com as sobrinhas

Recém-chegada dos Açores, Sofia Ribeiro mostrou-se, nas redes sociais, a montar a árvore de Natal ao lado das sobrinhas.

Daqui a poucos dias é Natal e a família estará reunida à mesa, com comidas típicas e presentes debaixo da árvore. Perto da data, Sofia Ribeiro mostrou-se a montar a árvore de Natal com as sobrinhas.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, a atriz mostrou o processo. “Três miúdas, uma gata, uma cadela e uma árvore de Natal”, escreveu na legenda.

“Sim, só conseguimos fazer a árvore ontem”, disse ainda, isto porque Sofia está recém-chegada dos Açores. A atriz esteve na Ilha Terceira em gravações para o novo projeto da SIC, tendo chegado a Lisboa na semana passada.

“Em jeito de balanço das duas semanas que passei na Terceira… De volta a casa, aos meus, ao melhor abraço do mundo”, disse.