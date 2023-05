Piloto de Fórmula 1 conta tudo sobre saída com Margarida Corceiro

Lando Norris, o piloto de Fórmula 1 “apanhado” com Margarida Corceiro, falou sobre a relação com a namorada de João Félix.

Deram muito que falar, na semana passada, as imagens captadas no Mónaco de Margarida Corceiro ao lado de Nando Norris. Agora, o piloto de Fórmula 1, que namorou com a portuguesa Luisinha Oliveira, veio falar sobre o assunto ao jornal “The Sun”.

“Não estou a tentar esconder nada. Se quisesse que a minha vida fosse mais privada diria que sim, até porque é difícil evitar o escrutínio, mas não quero ficar em casa o dia todo”, começou por referir, para acrescentar: “Parece que não posso ter amigos, não posso ser visto com alguém sem estar num relacionamento”.

Lando Norris, que este domingo vai estar em competição no Grande Prémio do Mónaco, rematou: “Se quisesse esconder alguma coisa fazia-o bem, mas não é o caso”.

Recorde-se que, depois das imagens divulgadas, alguma Imprensa garantiu que o namoro entre a jovem atriz da TVI e o jogador do Chelsea João Félix ficou “tremido”.