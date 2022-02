Pimpinha Jardim batiza o filho Tomás e famosos mostram-se rendidos (fotos)

A apresentadora da TVI e o marido, Francisco Spínola, batizaram este sábado o filho mais novo, Tomás, e os famosos não resistiram às imagens.

Um dia especial. Tomás, o filho mais novo de Pimpinha Jardim e de Francisco Spínola, foi batizado este sábado e as figuras públicas elogiaram as imagens que os pais do bebé publicaram no perfil de Instagram.

“Esse bebe não se aguenta, que coisa boa! Temos de fazer um baby-date”, escreveu a atriz Paula Lobo Antunes. “Ai, que delícia”, acrescentou a apresentadora Vanessa Oliveira.

Além de Tomás, Pimpinha Jardim e Francisco Spínola têm mais dois filhos: Francisco, de oito anos e Raul, de cinco.