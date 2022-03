Pimpinha Jardim diverte-se no campo com o filho mais novo

Pimpinha Jardim está a passar férias fora de Portugal, rodeada pela família. A apresentadora da TVI mostrou-se a passear com o filho mais novo, Tomás.

A comunicadora viajou com o companheiro e os três filhos para França. Enquanto brincava com os mais pequenos e prova a gastronomia, a filha de Cinha Jardim teve tempo para posar para a fotografia.

No perfil da rede social Instagram, a apresentadora da TVI tem publicado diversos momentos em família, tal como aconteceu esta quinta-feira, quando estava a passear no campo com o pequeno Tomás.

Além do bebé, a profissional da estação de Queluz de Baixo também é mãe de Francisco, de oito anos, e Raul, de cinco. Os três filhos são fruto do relacionamento com Francisco Spínola.