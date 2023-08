Pimpinha Jardim comemora aniversário do filho em parque aquático

O filho do meio de Pimpinha Jardim, Raúl, celebra mais um aniversário e a festa é num parque aquático.

Esta terça-feira, dia 8 de agosto, é um dia especial para Pimpinha Jardim. Raúl, o filho do meio da antiga apresentadora da TVI, comemora mais um aniversário e completa dez anos.

Nas redes sociais, a mãe não deixou de assinalar a data e partilhou um vídeo do momento em que a criança soprou as velas, do lado dos irmãos.

“Parabéns, querido Raúl. Dez anos”, escreveu Pimpinha Jardim na legenda do vídeo.

Além disso, o dia não podia passar sem festa e sem celebração, por isso, os festejos foram, como é habitual, num parque aquático no Algarve. A socialite juntou os amigos do menino, e mostrou o momento.

Carolina Patrocínio também esteve presente no aniversário do menino com os seus filhos e partilhou uma imagem onde posa ao lado da mãe do aniversariante.

Raúl, que completou dez anos, é filho de Pimpinha Jardim e de Francisco Spínola. O casal tem ainda mais dois filhos em comum: Francisco e Tomás.