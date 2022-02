Pimpinha Jardim diverte-se na neve com os filhos

Pimpinha Jardim desfrutou de uma manhã de atividades na neve com os filhos e partilhou algumas fotografias nas redes sociais.

Com as baixas temperaturas que se fazem sentir em várias cidades de Portugal, a apresentadora da TVI optou por sair de casa e enfrentar o frio durante a manhã desta segunda-feira, 11 de janeiro.

Depois de ter partilhado várias as fotografias no Instagram, a própria revelou que visitou a Serra da Estrela para desfrutar de atividades divertidas com os filhos, Francisco, de oito anos, Raul de cinco, e Tomás, de nove meses, na neve.

“Está frio lá fora”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que Francisco, Raul e Tomás são os três filhos em comum do casamento entre Pimpinha Jardim e Francisco Spínola.