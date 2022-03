Pimpinha Jardim emocionada no aniversário do filho

Pimpinha Jardim mostrou-se emocionada no aniversário do filho, Kiko. A repórter celebrou a data com uma memória nas redes sociais.

Dia de festa em casa de Pimpinha Jardim e de Francisco Spínola. Kiko, o filho mais velho do casal, celebrou mais um aniversário, 12 anos, e a repórter da TVI lembrou os primeiros dias de vida com um “tesourinho”.

“Tinha 25 anos quando nasceu o meu primeiro filho e a minha vida mudou. Hoje o Francisco faz 12 anos e orgulha-nos todos os dias com a sua maneira querida de ser e de tratar os outros. Parabéns Kiko da Mãe”.

A família passou o dia num campo de futebol e houve muita diversão. Recorde-se que o casal tem dois filhos mais novos, os pequenos Raúl e Tomás.