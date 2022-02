Pimpinha Jardim viaja com a família para Cabo Verde: “Grandes vidas”

Pimpinha Jardim fez as malas e viajou com a família para Cabo Verde. Desde que aterrou, a repórter da TVI tem partilhado várias fotografias com os seguidores.

A profissional da TVI está a desfrutar de uns dias de férias longe de Portugal. No perfil de Instagram, a filha de Cinha Jardim publicou três fotografias, que deixaram os famosos com inveja.

A atriz Rita Pereira pediu à amiga que parasse com as imagens. “Tens de parar com isto”, comentou, em jeito de brincadeira. Por sua vez, o também ator José Carlos Pereira atirou: “Grandes vidas”. A irmã Isaurinha Jardim elogiou o local: “Que giro!”

Pimpinha Jardim viajou depois de ter celebrado o aniversário do seu pai, Raul Leitão, que completaria 80 anos. “Era um grande homem, um tenista excecional, uma grande brasa, tinha um coração gigante, de uma bondade extrema e toda a gente o adorava! Tinha uma grande paixão pela vida, pela família e pelos amigos”, lembrou.

“Tenho pena que não tenha conhecido os meus filhos. Mas acredito que esteja onde estiver está a tomar conta de todos nós. A mim já me aparou alguns golpes”, lamentou a comunicadora.