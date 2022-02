Pimpinha Jardim treina em casa acompanhada pelo filho

Pimpinha Jardim partilhou nas redes sociais uma fotografia a treinar em casa acompanhada pelo filho mais novo.

Impedida de ir ao ginásio devido ao novo confinamento, a apresentadora não desiste dos treinos. Numa publicação no Instagram, Pimpinha Jardim surgiu a treinar no jardim de casa, mas com a atenção do filho, Tomás, de 11 meses, que a acompanhava através do vidro da sala.

“Treinar em casa”, pode ler-se na publicação da repórter da TVI.

Recorde-se que Francisco, de oito anos, Raul, de cinco e Tomás, de 11 meses, são os três filhos em comum do casamento entre Pimpinha Jardim e Francisco Spínola.