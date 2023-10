Pinto da Costa e a mulher assistem a concerto de Jorge Fernando em Lisboa

Pinto da Costa e a mulher estiveram em Lisboa neste sábado à noite a assistir ao concerto de 50 anos de carreira do músico Jorge Fernando.

Recém-casados, Pinto da Costa e a mulher, Cláudia Campo, estiveram no passado sábado na primeira fila do Teatro Tivoli, em Lisboa, a assistir ao concerto de 50 anos de carreira do músico Jorge Fernando e de um dos seus primeiros temas, “Boa noite solidão”.

Na plateia estiveram ainda o comentador Pedro Marques Lopes, outro conhecido portista, Manuel Fernandes, antiga glória do Sporting, Tomás Correia, antigo presidente do Banco Montepio e José Nunes, jornalista da RTP.

Apesar de torcer pelo Sporting, Jorge Fernando disse que o seu clube é o dos amigos e em palco falou de cada um deles e formou aquela que seria a seria a sua “equipa de sonho”. Cantou ainda duas músicas em placo com a fadista Raquel Tavares, sua afilhada e desafiou a sua mulher, Fábia Rebordão, a cantar com ele perto da plateia.