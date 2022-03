“Pipoca” arrasa produção de “BB Famosos”: “Dá para encomendar noção?”

“A Pipoca Mais Doce”, como é conhecida Ana Garcia Martins, recorreu às redes sociais para arrasar a nova edição do “Big Brother Famosos”, da TVI.

A ex-comentadora do formato não apreciou a atividade que foi atribuída aos participantes, esta terça-feira, 8 de março, devido ao Dia Internacional da Mulher, e condenou a produção do programa.

Os concorrentes masculinos tiveram que se vestir de mulher para, alegadamente, entenderem melhor as mulheres.

“No Dia da Mulher ainda há quem ache que ter homens a usar um vestido e a calçar uns saltos altos, não só é divertido como é uma boa forma de homenagear as mulheres e fazê-los sentir na nossa pele. Dá para encomendar noção?” escreveu a “blogger”, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Recorde-se que a “influencer” anunciou na última gala da edição passada que iria fazer “uma pausa” após ter estado no lugar de comentadora por cinco edições seguidas do programa.

Ana Garcia Martins acabou por ser substituída por Marta Gil, concorrente que ficou em quarto lugar na última temporada, e que agora faz companhia a Flávio Furtado durante as galas ao vivo de domingo.