“Pipoca” assinala último episódio do programa “Mano a Mano” (TVI)

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, assinalou a emissão do último episódio do programa “Mano a Mano”, da TVI, que foi para o ar este sábado, 11 de junho.

De férias em Sines, no Alentejo, a blogger não deixou passar em branco nas redes sociais o último episódio emitido pela TVI do formato que apresentou com o humorista Gilmário Vemba.

“E o ‘Betclic Mano a Mano’ chega ao fim, com um episódio especial em que foram os apresentadores e os jurados a ‘rostarem-se’ uns aos outros e a lutar pelo cinto vencedor”, começou por escrever.

“Posso, ou não, ter sugerido que a Inês Abrantes era uma pequena galinha lambisgoia, posso, ou não, ter sugerido que o Gilmário Vemba é o raptado mais falhado da história dos raptos, posso, ou não, ter sugerido que o Jel pediu a roupa emprestada ao Nininho Vaz Maia, mas terão de ver para comprovar”, prosseguiu, antes de o programa ser exibido.

“Pela parte que me toca, também levei com um atropelo de enxovalhos que não foi coisa pouca. Nada a que não esteja habituada. Obrigada, malta, foi um prazer”, agradeceu “A Pipoca Mais Doce” no final.