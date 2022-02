“Pipoca” faz balanço do terceiro dia de peregrinação a pé até Fátima

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, fez um balanço do terceiro dia de peregrinação até ao Santuário de Fátima.

A influenciadora digital afirmou que o terceiro dia foi o “pior”, até agora, tal como a tinham avisado. Apesar das “dores” começarem a apertar e a “paciência a faltar”, a blogger assegurou que também se divertiu muito, acabando em lágrimas.

“Dizem que o terceiro dia é o pior. É quando as dores atacam em força, quando a paciência começa a faltar, quando as respostas já saem mais tortas, quando as estimativas de chegada derrapam toda. Tudo verdade, mas hoje também foi o dia em que ri até às lágrimas, em que tive de parar algumas vezes por já me doer a barriga de tanto rir”, começou por explicar.

Seguiram-se os elogios de “Pipoca” ao grupo com quem tem dividido esta aventura: “Ajuda muito ter vindo com o grupo mais altruísta da história das peregrinações, gente que está sempre pronta a arregaçar as mangas, que já leva muitos anos disto e que transforma problemas em soluções assim em menos de nada”.

“No fundo, são tudo aquilo que não sou, que avisei logo que se a vida de alguma delas dependesse de ter de tocar-lhes nos pezinhos para rebentar bolhas ou fazer massagens, bem que estavam lixadas. Não curto pés, é coisa que não me assiste. Se calhar, aproveito o que falta do caminho para pedir a Nossa Senhora que me torne uma pessoa mais tolerante para com os presuntos alheios. Isso sim, era um milagre de Fátima!” concluiu, em jeito de brincadeira.