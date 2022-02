“A Pipoca Mais Doce”: “O comportamento do Bruno sobre a Liliana é perigoso”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, teceu duras críticas a Bruno de Carvalho durante a última gala de “Big Brother Famosos” (TVI), este domingo, 6 de fevereiro.

Em causa estão os comportamentos que o ex-presidente “leonino” tem vindo a ter com Liliana Almeida, que foi salva com 32% dos votos. Apesar de a cantora ter superado mais uma nomeação, Cristina Ferreira decidiu brincar com Bruno de Carvalho e simular a sua expulsão.

Após o regresso da intérprete à casa, a comentadora criticou o também DJ: “Acho que em relação à Liliana e ao Bruno tudo isto não estou equivocada. De há duas ou três semanas para cá comecei a alertar para alguns sinais desta relação e de tão perigosa que parece. Ao início dizia-se: ‘Tu és benfiquista ou dizes isso porque tens um namorado do Sporting’. Novidades para vocês: está para nascer o homem que me vai mandar recados para eu dizer seja no programa de televisão, seja no que for”, começou por explicar.

De seguida, a influenciadora digital deu a opinião sobre o namoro entre os concorrentes: “Esta relação é perigosíssima, é abusiva, acho que o comportamento do Bruno sobre a Liliana é perigoso e acho que mais perigoso do que isso é muitas vezes sentir que o programa é quase refém do Bruno. Porque não é e não deve ser, esta chantagem que o Bruno fez esta semana toda, é absolutamente inadmissível, porque é chantagear o programa, a produção, a nós e sobretudo a quem vota. O Bruno passa a semana a dizer: ‘Se a Liliana sair, eu vou-me embora também’”.

“Se a Liliana acaba por ser um bocadinho coagida e não percebe muito bem porque está apaixonada […] já acho mal. Se está a fazer isto de propósito e ir mais longe no jogo, acho ainda pior. Uma mulher pôr-se nesta posição por jogo e passar este papel cá para fora que é absolutamente submisso e não tem cabeça para pensar por ela própria e está a ser completamente levada às costas nesta relação, acho péssimo”, acrescentou.

Mas a “influencer” não ficou por ai e também criticou a produção do programa: “Se fosse qualquer outra edição de anónimos, o Bruno já teria sido chamado à atenção por este comportamento. Porquê que o Bruno não é chamado à atenção, por estar persistentemente a perseguir a Liliana, a coagi-la e tentar obrigá-la a fazer coisas que ela não quer”.