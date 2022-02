“Pipoca” distrai-se e mostra mais do que quer em anúncio de publicidade

Além dos comentários do “Big Brother”, “A Pipoca Mais Doce” continua a faturar com a publicidade. Mas, no mais recente anúncio, mostrou mais do que pretendia.

Ela fatura milhares, quer nos comentários do “Big Brother” (TVI), quer através da publicidade a várias marcas, no perfil de Instagram. Mas no mais recente anúncio a uma marca de roupa Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, acabou por mostrar mais do que desejava numa troca de roupa com “efeitos especiais”.

É que, enquanto se preparava para promover um novo “modelito”, a ex-mulher do empresário Ricardo Martins Pereira acabou por mostrar a roupa… interior, o que chamou a atenção de alguns seguidores.

“Já imagino as revistas a distorcerem a coisa e sair um ‘Pipoca despe-se por dinheiro’”, brincou o seguidor.

Todos os outros comentários foram elogiosos para a comentadora do “reality show” da TVI: “Gira”, “linda” ou “adoro” servem a título de exemplo.