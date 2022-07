“Pipoca” diverte-se com o namorado em Formentera

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, fez as malas e viajou até Formentera, Espanha, onde está de férias com o namorado e amigas.

A blogger está a divertir-se em território espanhol. No perfil da rede social Instagram, a influenciadora digital tem partilhado vários momentos da aventura com o companheiro e as amigas.

Assim que chegou ao destino das férias, a “influencer” aproveitou as altas temperaturas que se fizeram sentir para vestir o fato de banho, dar um mergulho, apanhar banhos de sol e andar de barco.

“Ora foram sete horas na praia e seis horas dentro de água. Encarquilhei”, escreveu, esta terça-feira, 19 de julho, nas redes sociais.

Antes de deixar Portugal, “A Pipoca Mais Doce” explicou que o regresso à televisão não é uma prioridade. “Se algum dia fizer sentido regressar à televisão, num projeto com o qual me identifique, ótimo. Se não voltar, ótimo também. Não é, de todo, uma prioridade”, confessou.

O último trabalho de Ana Garcia Martins no pequeno ecrã foi o programa “Mano a Mano”, da TVI, no qual esteve como apresentadora ao lado do humorista Gilmário Vemba.