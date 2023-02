“Pipoca” e o “Dança Comigo”: “Os treinos estão a ser de uma violência…”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, revelou que os treinos do concurso “Dança Comigo” estão a ser mais “violentos” do que o esperado.

A blogger abriu o livro, no perfil de Instagram, e assumiu que aceitou o convite da RTP para fazer parte do programa sem pensar duas vezes no que se estava a meter. “É oficial. Domingo vou participar no ‘Dança Comigo’, na RTP. ‘Domingo?’ Mas que domingo? Lá para junho, não?’. Não, é mesmo já este. Porquê? Porque sou burra, porque tenho pouco amor aos dentes e, acima de tudo, tenho uma tendência incorrigível de dizer que sim às coisas e só depois pensar sobre elas”, contou.

A influenciadora digital confessou que os treinos têm sido duros. “Os treinos estão a ser de uma violência que nunca pensei, chego a casa ao fim do dia e só quero ficar deitada a olhar para o teto a repensar todas as (más) escolhas de vida que fiz”, assumiu.

“Esqueçam a musculação, esqueçam a corrida, esqueçam tudo: se querem queimar, é começarem a ter ensaios de dança”, acrescentou.

No entanto, a “influencer” garantiu que se tem divertido com as suas figuras. “Queixas à parte, também está a ser muito divertido. Eu, pelo menos, choro a rir com as figuras lamentáveis que faço”.

Ana Garcia Martins agradeceu o trabalho do companheiro de dança Nuno Pesqueira. “Muito obrigada ao Nuno Pesqueira, um bailarino do caraças, habituado a todas as competições e mais algumas e que, de repente, tem de ensinar uma descoordenada como eu”.

“Parece que estou no ‘Dirty Dancing’ de Benfica (que é onde ensaiamos). Domingo já sabem, se quiserem ver alguém a arriscar a vida, é ligar na RTP1 e ver o ‘Dança Comigo’, rematou.