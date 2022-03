“Pipoca” é voluntária do Banco Alimentar Contra a Fome

Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, é uma das voluntárias do Banco Alimentar Contra a Fome.

Um dia longe das polémicas com o divórcio ou os ataques aos concorrentes do “Big Brother” (TVI): durante algumas horas, Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, esteve a ajudar a distribuir alimentos no Banco Alimentar Contra a Fome.

“Este fim-de-semana está a decorrer a recolha de alimentos do @bancoalimentar . Se puderem, contribuam”, começou por escrever a comunicadora nas redes sociais, para dar vários exemplos: “Um pacote de massa, de arroz, de bolachas, azeite, tudo ajuda e tudo faz diferença”.

“Se quiserem, inscrevam-se também como voluntários para futuras ações, todas as mãos são bem-vindas”, incentivou “A Pipoca Mais Doce”.